Guardavidas realizaron múltiples rescates exitosos durante el finde largo. Reforzaron la prevención y el control vehicular en las playas de La Costa.

El operativo de seguridad en playa del Partido de La Costa tuvo un fin de semana largo con gran actividad y balance positivo, según informó el gremio de guardavidas SUGARA, tras una jornada de alta afluencia turística en toda la región.

De acuerdo con lo publicado por el diario Opinión de La Costa, se registraron múltiples rescates exitosos en diferentes localidades del distrito, así como acciones intensivas de prevención y control, especialmente respecto a la prohibición de circular con vehículos en la playa.

Fin de semana con alta concurrencia y fuerte presencia en playa

En diálogo con Opinión, Gustavo Pierce, vocero de prensa de SUGARA, señaló que fue un fin de semana “con muchísima gente, casi tanto como el feriado de noviembre”, potenciado por el clima cálido y soleado.

“La gente disfrutó mucho de la playa y del mar, así que fue un muy lindo fin de semana”, expresó.

El operativo, iniciado el pasado 15 de noviembre, cuenta actualmente con más de 250 guardavidas desplegados en puntos estratégicos. El próximo lunes 15 de diciembre se sumarán alrededor de 200 más, en una segunda etapa de refuerzo, y el 1º de enero se completará el plantel total de 630 guardavidas.

Rescates y control en distintas localidades

Pierce detalló que durante el fin de semana se realizaron rescates en Mar de Ajó, Lucila del Mar, Costa del Este, Mar del Tuyú, Santa Teresita y San Clemente, todos con resultado positivo.

“No hubo derivaciones hospitalarias y se evitó cualquier situación grave”, destacó el vocero, quien también confirmó que se brindaron atenciones de primeros auxilios menores.

Además, hizo hincapié en la prevención como eje central del operativo y celebró el trabajo conjunto con Control Urbano, que intervino en localidades como Lucila y Costa Azul para frenar la circulación de vehículos en la playa.

“Recomendamos bañarse siempre cerca del puesto de guardavidas”

Aunque todos los sectores costeros están contemplados dentro del operativo, no todos los puestos están activos aún, por lo que se insiste en la importancia de elegir balnearios con presencia visible de guardavidas.

“Cuanto más cerca estén del guardavidas, mejor. No sólo para estar protegidos, sino porque ante cualquier duda o emergencia son atendidos inmediatamente”, recordó Pierce.

Actualmente, el horario de cobertura es de 9 a 19 hs, y a partir de enero se extenderá hasta las 20 hs.

Más control, más prevención

Con una temporada que comienza a mostrar señales de gran afluencia, desde el gremio destacaron el trabajo coordinado entre los distintos sectores del operativo y señalaron que la prevención y la educación al visitante serán clave para un verano seguro en las playas del Partido de La Costa.

Compartir