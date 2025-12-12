12 de diciembre de 2025

Ya está a la venta el Bono Colaboración de la 41ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia

24 minutos atrás 0

Participá del Bono Colaboración de la Fiesta del Sol 2025 en San Bernardo. Grandes premios, sorteo en vivo y un evento que une a todo el Partido de La Costa.

La Comisión Organizadora de la 41ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia informó que ya se encuentra a la venta el tradicional Bono Colaboración, una herramienta fundamental para acompañar los gastos de organización y puesta en marcha del histórico evento de San Bernardo.

Como cada año, la Fiesta reafirma su compromiso de ser una celebración de entrada libre y gratuita para toda la comunidad, un sello distintivo que solo es posible gracias al acompañamiento de vecinos, comercios e instituciones. Por eso, la Comisión destacó la importancia de que todos puedan sumarse adquiriendo su bono y apoyando esta iniciativa popular que identifica al Partido de La Costa.

Importantes premios

Quienes participen del Bono Colaboración tendrán la posibilidad de ganar una moto Keller 0 km (te la llevás en el momento ya patentada), un televisor LED de 43’’ Hyundai y una freidora Air Fryer, entre otros premios.

Sorteo en vivo

El sorteo se realizará el sábado 21 de diciembre, durante la segunda noche de la Fiesta, en la Plaza del Sol y la Familia de San Bernardo.

En caso de resultar ganador, no es obligatorio estar presente en la plaza al momento del sorteo.

A continuación se detallan los contactos de la Comisión para quienes quieran colaborar adquiriendo el bono:

2257-521584 (Cristian)
2257-645379 (Evelyn)
2257-525686 (Rocío)
2257-554993 (Julio)
2257-667682 (Eduardo)
2257-521037 (Leandro)
2257-613758 (Manuela)
2257-616660 (Eugenia)

