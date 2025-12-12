El Concejo Deliberante de La Costa renovó autoridades. Caruso sigue como presidente. LLA rompió con Villalba tras votar junto al oficialismo.

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa vivió una jornada de alta carga política este jueves 11 de diciembre, cuando se desarrolló la sesión especial para despedir a los concejales mandato cumplido, tomar juramento a los ediles electos, y definir las autoridades legislativas para el nuevo período.

La sesión comenzó pasadas las 17 horas, tal como estaba previsto en la convocatoria formal, y estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad y tránsito que rodeó las instalaciones del Concejo, ante la presencia de gremios, militantes, instituciones, familiares de los ediles y público en general.

Ezequiel Caruso continuará como presidente del HCD local

Empate, reglamento y continuidad en la presidencia

Con la presencia del intendente Juan de Jesús y del diputado provincial Juan Pablo de Jesús, la votación por la presidencia del cuerpo tuvo un desarrollo ajustado. El edil oficialista Fernando Latorre (Fuerza Patria) propuso la continuidad de Ezequiel Caruso, y desde La Libertad Avanza, Isidro Junco propuso a Elizabeth Ferrín.

Ambas mociones resultaron empatadas 9 a 9, y conforme al reglamento interno del Concejo, en caso de empate prevalece el candidato propuesto por el bloque que ganó las elecciones legislativas, en este caso Fuerza Patria, por lo que Caruso continuará como presidente del HCD local.

Villalba fue propuesta como vicepresidenta, pero LLA la expulsó

La concejal oficialista Gabriela Demaría propuso a Elizabeth Villalba (LLA) como vicepresidenta primera, en reconocimiento a que La Libertad Avanza fue la segunda fuerza más votada en las elecciones de septiembre. Nuevamente la votación terminó empatada y se impuso por reglamento.

La vicepresidencia segunda quedó para Silvana Fretes, y Daniel Rohr fue ratificado como secretario legislativo.

Sin embargo, lo que en principio parecía un gesto institucional derivó en un fuerte quiebre político: ese mismo día, La Libertad Avanza La Costa emitió un comunicado oficial en el que desconoce a Villalba como integrante del espacio y la acusa de romper el bloque el mismo día que asumió.

“Elizabeth Villalba no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio”, señala el comunicado, donde se la acusa de actuar con intenciones de división interna y de votar con el oficialismo.

La nueva conformación del Concejo Deliberante

Con la renovación de bancas, así quedó conformado el HCD del Partido de La Costa:

🔹 Fuerza Patria (8 bancas):

Ezequiel Caruso, Silvana Fretes, Damián Comas, Adriana Abdala, Gabriela Demaría, Fernando Latorre, Ariana González, Rodrigo Fierro.

🔹 La Libertad Avanza (5 bancas):

Ricardo Arébalo, Elizabeth Ferrín, Marcela González, Isidro Junco, Elizabeth Villalba.

🔹 Juntos por el Cambio (3 bancas):

Martín Fernández, Mónica Correa, Juan Carlos De Conti.

🔹 Lopecismo (2 bancas):

Daniel López, Yamila Cóppola.

¿De quién es la banca? ¿Del partido o del concejal?

La expulsión de Villalba por parte de su fuerza política generó un debate que excede lo local: ¿a quién pertenece la banca? ¿Al partido o al edil electo?

Desde el punto de vista jurídico, en Argentina el mandato es personal: la banca pertenece al ciudadano electo, y no al partido político. No existe norma que obligue a un concejal a seguir la disciplina partidaria. Puede ser expulsado del bloque, pero no perder la banca.

Por lo tanto, tildar a Villalba de “traidora” forma parte de una lectura política, pero no jurídica. Casos similares han ocurrido en múltiples concejos deliberantes y legislaturas del país. La libertad de acción de los representantes es parte del sistema republicano.

Cierre institucional y clima tenso

La jornada cerró con fotos de familia, saludos cruzados y una clara señal de lo que viene: un Concejo con nuevas voces, sin mayorías automáticas, y con alianzas que aún están en construcción. La política local comienza su nueva etapa con rosca, tensión y decisiones que ya hacen ruido desde el primer día.

