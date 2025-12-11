San Clemente | Detienen a una mujer tras un allanamiento por narcomenudeo

La Policía Federal realizó un procedimiento en una vivienda de calle 81 entre Galicia y 10, donde se secuestraron dosis de cocaína, marihuana y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Una mujer fue detenida en San Clemente del Tuyú luego de un allanamiento realizado ayer por la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo. El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle 81 entre Galicia y 10, señalada en una denuncia anónima por movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

La causa se encuentra bajo la órbita de la UFIJ Nº 3 de Dolores, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de La Costa, conducida por la Dra. María Inés Escola. A partir de las tareas investigativas, el Juzgado de Garantías Nº 4 de Mar del Tuyú ordenó el allanamiento y la eventual detención de la persona señalada como responsable.

Durante el procedimiento, los efectivos federales secuestraron dosis de cocaína listas para la venta, marihuana, diversos envoltorios utilizados para el fraccionamiento y otros elementos vinculados a la actividad investigada.

Con los elementos hallados, la Justicia dispuso la detención de la mujer, quien quedó imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y fue puesta a disposición del magistrado interviniente.

