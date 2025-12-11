11 de diciembre de 2025

El Ballet Municipal de La Costa fue distinguido como Embajador Turístico

13 minutos atrás 0

La Municipalidad de La Costa distinguió al Ballet Municipal como Embajador Turístico durante la gala realizada el fin de semana en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó.

El reconocimiento destaca la extensa trayectoria y su labor como representantes culturales del Partido de La Costa en escenarios nacionales e internacionales..

En este marco y según se informó:

La labor proyecta la identidad cultural de La Costa más allá de sus fronteras, motivo por el cual el Ballet Municipal de La Costa fue distinguido como Embajador Turístico del distrito.

Comunicación con Julio Medina, Director del cuerpo de baile en La Primera Mañana de Radio Noticias. Dale play:

