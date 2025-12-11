Trámite Gratuito de Escrituración en La Costa | Detalles y requisitos

La Municipalidad del Partido de La Costa, a través de la Secretaría de Gobierno, impulsa junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la regularización y Escrituración Social y Gratuita, una iniciativa clave que busca garantizar la seguridad jurídica de la vivienda a numerosos vecinos del distrito.

Este trámite permite a las familias obtener el título de propiedad de sus inmuebles sin costo, facilitando así el acceso a un derecho fundamental.

Para explicar el proceso y detallar los requisitos necesarios para acceder a este importante programa, el Secretario de Gobierno de La Costa, Gustavo Caruso, brindó una comunicación en Radio Noticias.

El funcionario detalló los pasos que deben seguir los interesados, la documentación requerida para iniciar el expediente entre otras cuestiones.

