Inicia la construcción de la nueva Escuela Primaria N° 17 en Costa Chica

El intendente Juan de Jesús visitó la obra de la nueva Escuela Primaria N° 17 que se construye en Costa Chica, y que forma parte de la planificación educativa destinada a acompañar el crecimiento demográfico con las matrículas de las escuelas de la zona centro del distrito.

Durante la recorrida por el predio, ubicado en calle 50 y 23 de Costa Chica, el Intendente destacó la relevancia del proyecto: “Es un anhelo de toda esta comunidad que viene creciendo sostenidamente, y en buena hora que el desarrollo se transite por el camino de la educación”, señaló.

Asimismo, indicó que la escuela contará con seis aulas, áreas de servicios, espacio de recreación y posibilidades de expansión futura. El jefe comunal subrayó además que “esta es la nueva Escuela Primaria N°17 de Costa Chica, que viene a completar a todas las otras que tenemos. La construcción se realiza con fondos que otorga la provincia de Buenos Aires para la realización de esta obra, como también para la nueva Escuela Técnica N°1 de Santa Teresita”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Amancay López, remarcó la necesidad de una nueva institución educativa en la zona. “Las Toninas tiene hoy funcionando en el CIC, que es un edificio municipal, cuatro secciones de la escuela primaria. Desde el 2021 venimos detrás de esta obra, solicitándola en cada una de las instancias correspondientes y que tiene a su población esperándola”, afirmó.

También señaló que la escuela permitirá reorganizar la matrícula existente, al indicar que “ya tiene a todos los alumnos que funcionan en el anexo de la Escuela N°3, porque no entran físicamente en el edificio que funciona en Las Toninas, pero también podrá alojar a niños y niñas que viven en Las Toninas y que asisten a las escuelas de Santa Teresita, en especial de la Escuela N°4, que tiene 1.000 alumnos, como también la Escuela N°5 que ha crecido mucho, y la Escuela N°16 que no tiene todavía su edificio propio” concluyó López.

