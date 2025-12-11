Kevin Alan Razimoff, asesor legislativo, despidió a Flavia Delmonte con un emotivo posteo en redes tras sus ocho años en el Senado bonaerense.

Tras la salida de Flavia Delmonte del Senado de la provincia de Buenos Aires, luego de cumplir dos mandatos consecutivos como representante de la Quinta Sección Electoral, comenzaron a circular diferentes mensajes de despedida y agradecimiento. Uno de los más destacados fue el del abogado Kevin Alan Razimoff, quien compartió un posteo en redes sociales donde repasó su experiencia trabajando junto a la dirigente radical desde 2017.

«Hoy se despidió del Senado @flaviadelmonteok y tuve el gran privilegio de acompañarla desde el primer hasta el último día de su mandato», escribió Razimoff, que se desempeñó como parte de su equipo legislativo.

El posteo no solo marcó un cierre de etapa institucional, sino también un reconocimiento personal a la exsenadora por su estilo de trabajo, su compromiso y su liderazgo político.

«Gracias a ella pude ingresar a esta cámara allá por el 2017, recién recibido de abogado, con solo 25 años. Y se ganó mi respeto, compromiso de trabajo y lealtad —palabra olvidada en estos tiempos, pero para mí la lealtad no se compra, se gana», agregó.

Un repaso desde adentro

En su publicación, Razimoff destacó también la forma en que Delmonte construyó su rol legislativo a lo largo de los años, remarcando su constancia, cercanía y capacidad de gestión:

«Llegó al Senado sin títulos rotulantes pero con ganas, muchas ganas, y puedo dar fe que trabajó incansablemente. Por algo fue reconocida en dos oportunidades como una de las mejores legisladoras», expresó.

También valoró el impacto concreto de los proyectos impulsados por la senadora:

«Demostró que con compromiso, cercanía y responsabilidad se pueden lograr grandes cambios. No cualquiera puede decir que un proyecto que impulsó hoy es ley y mejora la calidad de vida de los bonaerenses», subrayó.

Una etapa que termina, otra que comienza

El cierre del mensaje dejó entrever que, aunque la etapa legislativa de Delmonte finalizó, el acompañamiento político continúa:

«Terminó una etapa, vienen otras y acá estaremos siempre para apoyar», concluyó Razimoff.

La publicación rápidamente fue compartida por seguidores, dirigentes y colaboradores que también formaron parte del equipo de trabajo legislativo durante los dos períodos de Delmonte en la Cámara Alta.

Compartir