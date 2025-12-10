Kicillof encabezó la 53º reunión plenaria de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la 53º reunión plenaria de la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI). Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa; el secretario ejecutivo del organismo, Nicolás Viñes; y el director de Abordajes Sectoriales y Territoriales del Trabajo Infantil, Agustín Navarrete.

En ese marco, Kicillof afirmó: “La erradicación del trabajo infantil es una de las prioridades de nuestro Gobierno: desde el primer día hemos sumado proyectos, programas y todos los recursos que están a nuestro alcance”.

“No vamos a permitir que, aún en estos tiempos en donde se cuestionan los derechos laborales a nivel nacional, esta problemática se invisibilice: el lugar para los pibes y las pibas es la escuela”, explicó el Gobernador y añadió: “Cuando avanzan estos discursos que pretenden quitar derechos lo único que podemos hacer es enfrentarlos, dar la disputa y trabajar para ampliarlos”.

En el encuentro se expusieron las distintas líneas de trabajo llevadas adelante durante el año por la Provincia para erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente, que parten de una agenda intersectorial e involucra a organismos del Estado, el sector de los trabajadores organizados, organizaciones sociales y el sector empresario.

Por su parte, Correa sostuvo: “La provincia de Buenos Aires es la única del país que destina un presupuesto exclusivo para las acciones de la COPRETI: esto es posible gracias a la voluntad política del Gobernador y al compromiso de un equipo interministerial que trabaja incansablemente para resguardar los derechos de los pibes y pibas bonaerenses”.

Durante la jornada se lanzó la 5° edición del programa “Vacaciones sin Trabajo Infantil”, en el que más de 2.500 niños, niñas y adolescentes provenientes de zonas críticas de trabajo infantil disfrutarán durante enero y febrero de actividades culturales y deportivas. Al respecto, Viñes remarcó: “El Gobierno bonaerense trabaja desde diversas áreas y con distintas líneas de acción para resguardar los derechos de los más chicos: el programa Vacaciones sin Trabajo Infantil es un ejemplo de una herramienta muy valiosa que llevamos adelante a pesar de las dificultades que nos genera el Gobierno nacional”.

“Es necesario que nuestros niños, niñas y adolescentes accedan a espacios de cuidado y cuenten con los profesionales adecuados como ocurre en estos programas: una vez más, el Gobierno bonaerense demuestra su compromiso y dedicación para garantizar los derechos de los pibes y pibas”, subrayó Navarrete.

Además, se presentó el proyecto ganador del concurso “Que se vea, el trabajo infantil en foco”, impulsado por la COPRETI y el Ministerio de Comunicación Pública, que invita a estudiantes de carreras vinculadas a la comunicación a producir una campaña comunicacional sobre la erradicación del trabajo infantil. Fue elaborado por alumnos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y será difundido a través de los canales oficiales de la Provincia.

Por último, Kicillof remarcó: “Frente a quienes naturalizan, justifican o hasta celebran atrocidades como el trabajo infantil, los y las bonaerenses saben que pueden contar con un Estado provincial que trabaja con una batería de acciones para proteger a los chicos, chicas y jóvenes de los 135 municipios”.

