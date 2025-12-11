11 de diciembre de 2025

Del conurbano a la comisaría de Santa Teresita: robo y persecución

Tres jóvenes fueron detenidos tras robar una Amarok en Santa Teresita. La persecución terminó en Las Toninas. Son oriundos del conurbano bonaerense.

Tres personas fueron aprehendidas este martes por personal policial de Santa Teresita, luego de haber protagonizado el robo de una camioneta Volkswagen Amarok blanca en la zona céntrica de la localidad.

El hecho ocurrió en calle 33 entre 6 y 7, desde donde los sospechosos se dieron a la fuga tras sustraer el vehículo. El rápido accionar policial permitió montar un operativo cerrojo, que culminó con la detención de los tres ocupantes en calle 1 y 54 de Las Toninas.

Según fuentes oficiales, los detenidos son dos hombres oriundos de José León Suárez y una mujer con domicilio en Beccar, ambos partidos del conurbano bonaerense.

A disposición de la justicia

Los tres jóvenes fueron trasladados a la comisaría de Santa Teresita y se encuentran a disposición de la justicia. La investigación continúa en curso para determinar si los implicados cuentan con antecedentes penales o si están vinculados a otros hechos en la región.

No se reportaron heridos ni incidentes durante el procedimiento.

