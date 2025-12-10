La Campaña del «Cosme», el campeón del fútbol costero

El equipo de San Clemente obtuvo su cuarta estrella al coronarse en el Torneo Clausura 2025 y luego de 25 años ganó el título de la Liga de Fútbol local. Las otras tres conquistas habían sido en 1982, 1986 y 2000.

El Cosme Argerich ganó 10 partidos, empató 2 y solo cayó en una ocasión. Marcó 26 goles y le marcaron solo 9. Cosechó 32 unidades y dio la vuelta en su cancha al golear 3 a 0 a All Boys.

Cabe destacar que segundo quedó El Gran Porvenir con 29 y Social Mar de Ajó también llegará a ese número si le dan por ganado su partido que estaba 2 a 0 arriba ante Popular Lavalle y fue suspendido.

