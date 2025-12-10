Tres motos robadas fueron recuperadas en una estancia rural de Pavón tras allanamientos. Una Benelli 500, partes ilegales y un detenido en el operativo.

Un importante operativo policial permitió recuperar tres motocicletas robadas —entre ellas una Benelli 500 sustraída en San Bernardo— y gran cantidad de moto partes de procedencia ilícita. El procedimiento tuvo lugar en una estancia rural ubicada sobre la ruta 11 vieja, entre General Madariaga y Paraje Pavón. Un hombre mayor de edad fue aprehendido, acusado de ser el autor de los hechos.

Robo de una Benelli 500 en San Bernardo

En marzo de este año, una motocicleta marca Benelli, de 500 cilindradas y color gris, fue robada en la localidad de San Bernardo, en el Partido de la Costa. A partir del hecho, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría de San Bernardo inició tareas investigativas con el fin de esclarecer el ilícito.

Tras semanas de trabajo, el personal logró establecer que el vehículo estaría en poder de un sujeto masculino vinculado a robos de motos en la región, con domicilio en una zona rural del paraje Pavón.

Allanamientos en una estancia rural: “La Victoria”

Con esta información, el GTO de San Bernardo, en colaboración con efectivos de la Comisaría de Paraje Pavón, llevó adelante una investigación que permitió localizar al sospechoso en una estancia rural llamada «La Victoria», ubicada sobre la ruta 11 vieja, entre General Madariaga y Paraje Pavón.

En la noche del operativo, se realizaron dos allanamientos simultáneos, los cuales arrojaron resultados altamente positivos.

Motos robadas y partes secuestradas

Durante el procedimiento se logró recuperar:

✅ Una motocicleta Benelli 500 , con pedido de secuestro activo por robo en San Bernardo.

, con pedido de secuestro activo por robo en San Bernardo. ✅ Una KTM Duke , robada en la ciudad de Mar del Plata.

, robada en la ciudad de Mar del Plata. ✅ Una Kawasaki Versys , también sustraída en Mar del Plata.

, también sustraída en Mar del Plata. ✅ Gran cantidad de moto partes desarmadas, muchas de ellas de procedencia ilícita.

En el lugar fue aprehendido un hombre mayor de edad, sindicado como autor de los robos, quien quedó a disposición de la Fiscalía N°1 de Mar del Tuyú, que entiende en la causa.

Investigación en curso

Desde la fuerza informaron que se continúa investigando para determinar si existen otros involucrados en esta red de robo de motocicletas y venta de repuestos ilegales.

Este operativo exitoso destaca el trabajo conjunto entre comisarías y el compromiso con la seguridad en la región costera.

