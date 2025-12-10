Aunque el oficialismo ganó por más de 12 puntos, la oposición en La Costa busca quedarse con la presidencia del HCD. El jueves asumen los nuevos concejales.

A menos de 24 horas de la asunción de los nuevos concejales en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa, el clima político se recalienta. La reciente difusión de una imagen que muestra una reunión de sectores opositores —entre ellos referentes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR— disparó especulaciones sobre un posible intento de desplazar al oficialismo de la presidencia del cuerpo legislativo, a contramano de lo que ha sido la práctica institucional en Nación y Provincia.

La fotografía, filtrada el mismo día del encuentro, mostró entre sus protagonistas a Roxana Cavallini, ex candidata y figura clave de La Libertad Avanza en el distrito. Sin embargo, Elizabet Villalva, concejal electa por el mismo espacio, no participó de la reunión, lo cual fue leído en distintos sectores como una señal de interna o falta de consenso dentro de la fuerza liberal. ¿Qué quiso decir esa ausencia? —se preguntan en más de un espacio.

Mientras tanto, el oficialismo costero, encabezado por Fuerza Patria, salió a plantear una mirada crítica sobre esta posible alianza. Desde la militancia peronista aseguran que en septiembre, la ciudadanía votó de manera contundente al peronismo local, con más de 12 puntos de ventaja, en lo que fue la mayor victoria legislativa en dos décadas. Aun así, se advierte que “una parte de la oposición pretende ponerle palos en la rueda a la gestión de Juan de Jesús”, y que detrás de este intento por cambiar la presidencia del HCD se esconde una estrategia para bloquear presupuestos y con ello, afectar obras, servicios y políticas públicas que benefician a los vecinos.

«En Nación ganó La Libertad Avanza y preside el Congreso. En Provincia ganó el peronismo y preside la Legislatura. Pero en La Costa, donde el peronismo fue el más votado, quieren hacer lo contrario», señalan en el entorno oficialista, remarcando lo que de hecho sucedió recientemente y consideran una lógica democrática básica.

Además, ya se convoca públicamente a la comunidad para asistir a la asunción de concejales este jueves a las 17 horas, en un acto que se anticipa como movilizador y simbólicamente clave para lo que vendrá.

📸 Una foto, muchas lecturas

La imagen que disparó este debate muestra a referentes opositores sentados alrededor de una mesa, en un local partidario con cartelería de La Libertad Avanza. La presencia visible de Cavallini, sumada a la ausencia de Villalva, plantea preguntas sobre quiénes toman realmente las decisiones en ese espacio, y si este armado responde a una construcción local o a estrategias definidas fuera del distrito.

Más allá de las lecturas políticas, lo cierto es que concejales con escaso respaldo en las urnas —como algunos vinculados al PRO, que apenas superaron los mil votos— estarían articulando junto a sectores radicales y liberales para conformar una mayoría circunstancial que, de avanzar, rompería con una tradición institucional: que quien gana la elección, conduce el Concejo.

