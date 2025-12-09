Asumieron nuevas autoridades del Consejo Escolar en La Costa | «El Consejo estaba bastante convulsionado»

Esta semana se oficializó la designación de las nuevas autoridades del Consejo Escolar del Partido de La Costa, un órgano clave para la gestión educativa en el ámbito local.

Los nombres confirmados a través de redes sociales son Favio Zabala, Candela López, María Blasi y Federico Finocchiaro, quienes pasarán a desempeñarse como funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires dentro de uno de los sistemas educativos más grandes de América Latina.

Desde sus espacios personales, algunos de los nuevos consejeros compartieron mensajes de celebración por el inicio de esta etapa institucional. En ese marco, Favio Zabala expresó:

«Es hoy, el día en que la militancia cambia de estado. Pasarán a ser Funcionarios Públicos de la provincia de Buenos Aires, en uno de los sistemas educativos más grandes de Latinoamérica. Desde ese lugar estarán ustedes defendiendo una de las banderas más noble, más grata y más sincera, la que nos llena de orgullo, la que a muchos, como a mí, nos cambió la vida… la de la escuela pública.»

Y añadió:

«A vibrar, a sentir, a emocionarse, a ser felices, a seguir el recorrido movilizados en el sueño colectivo del peronismo, de Perón y Evita, de Néstor y Cristina.»

El Consejo Escolar tiene entre sus funciones la administración de recursos, el mantenimiento de establecimientos educativos y la articulación con distintas instancias del sistema educativo bonaerense. Su rol es fundamental para garantizar el funcionamiento cotidiano de la escuela pública, así como para canalizar demandas y necesidades de la comunidad educativa local.

La renovación de autoridades se da en el marco del cierre del año escolar y de cara a un nuevo ciclo lectivo, con distintos desafíos por delante en materia de infraestructura, logística y servicios educativos.

Dale play al video con la palabra de Favio Zabala en Radio Noticias:

Compartir