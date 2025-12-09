El Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa realizará la sesión preparatoria y jura de concejales el 11 de diciembre a las 17 h.

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa informó oficialmente la fecha de la sesión preparatoria en la que se realizará la jura y asunción de concejales y concejalas electos para el período 2025-2029.

📅 El acto se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de diciembre a las 17:00 horas, en el recinto del HCD ubicado en la localidad de Mar del Tuyú.

Un acto institucional que marca el inicio del nuevo período legislativo

La sesión preparatoria es el paso formal previsto por el reglamento interno del Concejo y responde a la normativa establecida por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires. En esta instancia, los concejales electos prestan juramento público y asumen oficialmente sus bancas.

El protocolo habitual contempla:

La conformación de una mesa provisoria con los concejales de mayor y menor edad (ambos presentes en funciones).

La lectura del acta de proclamación emitida por la Junta Electoral.

La jura individual de cada edil electo, que puede hacerse “por Dios y la Patria”, “por la Constitución” o mediante una fórmula laica.

La validación del quórum y toma de posesión efectiva de las bancas.

Es un acto con fuerte carga simbólica y suele contar con la presencia de autoridades municipales, familiares de los electos, representantes de instituciones y medios de comunicación.

Ediles electos mostraron sus diplomas

Durante la jornada, algunos de los concejales y concejalas electos compartieron en redes sociales imágenes de los diplomas otorgados por la Junta Electoral de la Provincia, documento que acredita formalmente su condición de representantes electos por el voto popular en los comicios de octubre.

Entre quienes publicaron sus diplomas se encuentran dirigentes de distintos espacios políticos, reflejando el clima de transición que se vive en el Concejo.

Con la fecha ya confirmada, el recambio legislativo entra en su cuenta regresiva. El 11 de diciembre marcará el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo en el Concejo Deliberante costero.

