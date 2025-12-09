Una voz para las Fiestas | Radio Noticias lanza promo especial

Radio Noticias lanza una promo para saludar por fiestas. Comercios e instituciones pueden sumarse y acceder a beneficios hasta Semana Santa.

Desde ayer y hasta el Día de Reyes, Radio Noticias puso al aire una propuesta especial pensada para fortalecer el vínculo entre oyentes, comerciantes e instituciones del Partido de La Costa.

La iniciativa busca aprovechar el espíritu de las fiestas para dar lugar a saludos navideños y de fin de año, a través de mensajes que se emiten al aire y en nuestras plataformas digitales. De este modo, comercios, prestadores de servicios e instituciones locales pueden saludar a sus clientes, reforzar su presencia y acercarse a la comunidad costera.

«La idea es que la radio sea también un puente emocional en estas fechas, una forma de seguir construyendo comunidad», expresaron desde el equipo de producción.

A quienes ya se sumaron a la propuesta y a los que siguen contactándose estos días, ¡gracias por confiar en nosotros! Sabemos que cada campaña tiene detrás un gran esfuerzo, y nos enorgullece ser parte de ese recorrido.

La propuesta incluye opciones accesibles y la posibilidad de continuar con presencia en la programación de verano. Quienes lo hagan, podrán acceder a beneficios y descuentos especiales hasta Semana Santa.

Para más información o asesoramiento personalizado, podés escribirnos al

WhatsApp 2257 52 3214 o 2257 61 3275.

📡 La radio no solo informa y entretiene. Es también una herramienta clave para visibilizar la actividad institucional, construir identidad local y, al mismo tiempo, una fuente de trabajo para varias familias que día a día hacen posible su funcionamiento.

📲 Seguinos en redes:

Instagram 👉 @radionoticias1057

YouTube 👉 @radionoticiasweb

🎧 Además, podés escucharnos en vivo o a demanda en radionoticiasweb.com.ar

Compartir