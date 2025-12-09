9 de diciembre de 2025

Una voz para las Fiestas | Radio Noticias lanza promo especial

9 horas atrás 0

Radio Noticias lanza una promo para saludar por fiestas. Comercios e instituciones pueden sumarse y acceder a beneficios hasta Semana Santa.

Compartir

Desde ayer y hasta el Día de Reyes, Radio Noticias puso al aire una propuesta especial pensada para fortalecer el vínculo entre oyentes, comerciantes e instituciones del Partido de La Costa.

La iniciativa busca aprovechar el espíritu de las fiestas para dar lugar a saludos navideños y de fin de año, a través de mensajes que se emiten al aire y en nuestras plataformas digitales. De este modo, comercios, prestadores de servicios e instituciones locales pueden saludar a sus clientes, reforzar su presencia y acercarse a la comunidad costera.

«La idea es que la radio sea también un puente emocional en estas fechas, una forma de seguir construyendo comunidad», expresaron desde el equipo de producción.

A quienes ya se sumaron a la propuesta y a los que siguen contactándose estos días, ¡gracias por confiar en nosotros! Sabemos que cada campaña tiene detrás un gran esfuerzo, y nos enorgullece ser parte de ese recorrido.

La propuesta incluye opciones accesibles y la posibilidad de continuar con presencia en la programación de verano. Quienes lo hagan, podrán acceder a beneficios y descuentos especiales hasta Semana Santa.

Para más información o asesoramiento personalizado, podés escribirnos al
WhatsApp 2257 52 3214 o 2257 61 3275.

📡 La radio no solo informa y entretiene. Es también una herramienta clave para visibilizar la actividad institucional, construir identidad local y, al mismo tiempo, una fuente de trabajo para varias familias que día a día hacen posible su funcionamiento.

📲 Seguinos en redes:
Instagram 👉 @radionoticias1057
YouTube 👉 @radionoticiasweb

🎧 Además, podés escucharnos en vivo o a demanda en radionoticiasweb.com.ar

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-12-09 at 15.31.02

El HCD de La Costa ya tiene fecha para la jura de concejales electos

1 hora atrás 0
image - 2025-12-09T090645.877

Asumieron nuevas autoridades del Consejo Escolar en La Costa | «El Consejo estaba bastante convulsionado»

9 horas atrás 0
Super

Las ventas minoristas pyme descendieron 4,1% interanual en noviembre

11 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

WhatsApp Image 2025-12-09 at 15.31.02

El HCD de La Costa ya tiene fecha para la jura de concejales electos

1 hora atrás 0
image - 2025-12-09T090645.877

Asumieron nuevas autoridades del Consejo Escolar en La Costa | «El Consejo estaba bastante convulsionado»

9 horas atrás 0
image - 2025-12-09T082153.849

Una voz para las Fiestas | Radio Noticias lanza promo especial

9 horas atrás 0
Super

Las ventas minoristas pyme descendieron 4,1% interanual en noviembre

11 horas atrás 0
image - 2025-12-08T214029.839

Flavia Delmonte cerró su etapa en el Senado bonaerense

20 horas atrás 0