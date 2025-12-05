5 de diciembre de 2025

Se realizó el Anuario de la Acción Climática Global 2025 | Los desafíos y las conclusiones

2 horas atrás 0

El Anuario de la Acción Climática Global 2025 (Yearbook of Global Climate Action 2025) es un informe clave que fue presentado en el marco de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Belém, Brasil y publicado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y los Campeones de Alto Nivel para la Acción Climática.

En este marco, el abogado especialista en cambio climático, Claudio Lutzky, ofreció un análisis detallado en Radio Noticias sobre las conclusiones del reciente Anuario de la Acción Climática Global 2025.

Lutzky destacó la relevancia del informe y marcó en referencia a la falta de avances en la materia:

Hay que seguir trabajando en esto.

Dale play:

