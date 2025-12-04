Se viene la inauguración de «Belleza Solar» en Nueva Atlantis

La Astrologa María Emilia Meretti, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde comentó los detalles de la inauguración de «Belleza Solar» en Nueva Atlantis.

La emprendedora expresó que el espacio integrará «la estética con el bienestar» y sentenció:

Estoy uniendo dos mundos, la parte estética la belleza, con lo simbólico, la atrología, el tarot, tengo estos dos mundos y en este espacio los voy a unir.

Los detalles:

