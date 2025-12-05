El ciclista de Mar de Ajó, Lucas Vilar, fue nominado a los Premios Olimpia 2025 tras un año brillante en el ciclismo nacional e internacional.

Lucas Vilar, oriundo de Mar de Ajó, fue nominado a los Premios Olimpia 2025 en la terna de ciclismo, un reconocimiento que distingue a los mejores deportistas argentinos del año. La nominación llega tras una temporada sobresaliente en la que Vilar acumuló logros tanto en competencias nacionales como internacionales.

Entre sus mayores hitos del año se destacan cuatro medallas de oro en el Campeonato Argentino de Pista Elite 2025, y su participación en el Mundial de Ciclismo de Pista Élite en Santiago de Chile, donde representó al país en velocidad individual y keirin, pruebas en las que Argentina no competía desde hace tres décadas.

Trayectoria de un talento local

Lucas Vilar comenzó su carrera deportiva en escuelas municipales de deporte en el Partido de La Costa, donde dio sus primeros pasos en el ciclismo competitivo. Con el tiempo, y gracias a una destacada disciplina y evolución técnica, fue integrando equipos profesionales y compitiendo en torneos provinciales, nacionales e internacionales.

Hoy, a sus 25 años, se ubica entre los velocistas más prometedores del país y forma parte de una nueva generación de ciclistas que proyecta a la Argentina en el alto rendimiento internacional. Puesto 19 en el ranking mundial.

Deporte y política pública

La nominación de Vilar también refleja el impacto de políticas públicas sostenidas a lo largo del tiempo en el Partido de La Costa, donde el acompañamiento al deporte ha sido un eje central para el desarrollo de talentos locales. Instalaciones adecuadas, acompañamiento institucional y la promoción de competencias formativas han sido clave para que jóvenes deportistas como Vilar puedan destacarse. El haber convocado a figuras del deporte como Horacio Anselmi y el manejo del deporte de alto rendimiento de Gustavo Leiva hablan del trabajo sostenido y los logros a la vista.

Un ejemplo de esfuerzo y proyección

Su presencia entre los ternados al Olimpia —uno de los galardones más prestigiosos del deporte argentino— no solo enaltece su carrera, sino que coloca a la Costa en el mapa del deporte de elite.

Desde Mar de Ajó, Lucas Vilar demuestra que con trabajo, acompañamiento y visión, se puede llegar lejos. La comunidad deportiva local lo celebra y espera con expectativa la ceremonia donde se conocerán los ganadores de esta edición.

