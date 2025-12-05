La Plaza Don Bosco de San Bernardo se vestirá con un «Paseo Navideño»

La Plaza Don Bosco de San Bernardo se vestirá de fiesta este domingo 7 de diciembre para celebrar con un gran Paseo Navideño. El paseo busca generar un espacio de esparcimiento familiar y promover el espíritu navideño en la localidad.

Para conocer todos los detalles de la organización y las propuestas que ofrecerá el paseo, se estableció comunicación con Claudia Panizzi, una de las organizadoras del evento, en Radio Noticias.

Panizzi brindó información sobre la convocatoria e invitó a toda la comunidad a acercarse a la Plaza Don Bosco este domingo 7 de diciembre para disfrutar de una jornada dedicada al espíritu navideño.

