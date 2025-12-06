Se entregaron los premios a estudiantes ganadores de Poné Pausa y Olimpíadas Escolares

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, acompañó la entrega de premios a estudiantes ganadores de las ediciones 2025 de Olimpiadas Escolares y Poné Pausa, dos programas municipales que cada año convocan a miles de jóvenes de las escuelas secundarias del distrito, además de instituciones de educación especial, en el caso de Poné Pausa.

La recorrida fue primero en la Escuela Secundaria N° 2 de Santa Teresita, luego en la Escuela Siglo XXI de Mar de Ajó y finalizó en la Escuela Secundaria N° 4 de San Bernardo, donde estudiantes de este establecimiento educativo ganaron por octava edición las Olimpiadas Escolares, y además se llevaron el premio al mejor corto del Poné Pausa con el cortometraje “Kairos”.

“Estamos muy emocionados y agradecidos por estos premios y por el esfuerzo de todos los chicos y chicas que le pusieron todo durante todo el año, en las Olimpiadas Escolares, y en el Poné Pausa, para llevarnos los dos premios. Orgullosos de lo logrado porque le pusimos todo”, coincidieron los chicos y chicas de 6º 1era. y 6º 2da. de la Escuela Secundaria N° 4 de San Bernardo, un clásico de cada edición.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes: “Es una alegría verlos contentos después de tanto trabajo. Estas actividades, deportivas, culturales y audiovisuales, son maneras distintas de expresarse, de plantear inquietudes y de construir identidad”, señaló.

Los premios, en el caso de Olimpiadas Escolares fue una notebook para cada uno de los 43 chicos y chicas de la Escuela N° 4 de San Bernardo, mientras que en lo que respecta a Poné Pausa, en la gran final en el Estadio de La Costa cada ganador se llevó una tablet, y ahora cada escuela secundaria recibió un proyector, parlante y pantalla gigante para uso educativo.

Las Olimpiadas Escolares, en su 17ª edición, reunieron a cientos de jóvenes de 20 escuelas públicas y privadas. Este año, la Escuela Secundaria Nº 4 de San Bernardo volvió a consagrarse campeón por octava vez en el historial. De Jesús remarcó el valor pedagógico del proceso: “Acá uno ve aprendizaje vivo, cómo discuten un puntaje, cómo se organizan, cómo trabajan en equipo. Eso les da templanza, seguridad y sentido de comunidad”.

El intendente subrayó también que las actividades permiten integrar a estudiantes de todas las localidades: “Se conforman grupos, se crean amistades, se comparten sueños y también preocupaciones. Es escucharlos con un lenguaje que les pertenece. Los cortometrajes, por ejemplo, muestran que pueden expresar sentimientos de otra manera”.

Por el lado de Poné Pausa, se alcanzó este año un récord histórico: más de 2.200 jóvenes presentaron 160 cortometrajes sobre temáticas sociales, educativas y culturales. Participaron escuelas secundarias y de educación especial. Y los trabajos finalistas fueron proyectados en pantalla gigante en el Estadio de La Costa. “Aunque ya vamos por la 16ª edición, sigue impactando ver a tantos jóvenes poniendo en palabras y en imágenes lo que sienten y lo que les preocupa. Poné Pausa es un espacio para que se expresen y, sobre todo, para que sean escuchados”, afirmó De Jesús.

Y agregó una reflexión vinculada al contexto educativo: “Más allá de los mensajes que intentan desvalorizar la educación pública, en La Costa seguimos apostando a generar oportunidades. La educación, la cultura y la identidad argentina se defienden con trabajo cotidiano”.

El jefe comunal también destacó el carácter colectivo de ambas iniciativas: “No es solo celebrar a quienes ganan. Detrás de cada premio hay 150 chicos más que empujan, que acompañan y que también merecen ser considerados. Esto es una construcción colectiva, donde todas las escuelas están presentes”.

Finalmente, De Jesús agradeció a docentes, directivos, inspectoras, familias y equipos municipales por sostener estas propuestas a lo largo de los años: “Queremos que cada joven encuentre un lugar donde crecer, vincularse y descubrir sus talentos. Eso es construir futuro”.

Recordamos el puntaje final de la 17ª edición de Olimpiadas Escolares 2025:

Escuela Secundaria N° 4 (San Bernardo): 215 puntos (campeón por 8ª vez). Colegio San Bernardo: 210 puntos Colegio Siglo XXI (Mar de Ajó): 201 puntos Colegio Modelo Santa Teresita: 171 puntos Escuela Secundaria N°2 (Santa Teresita): 170 puntos Escuela Secundaria N° 1 (Mar de Ajó): 156 puntos Escuela Técnica N°1 (Santa Teresita): 150 puntos Escuela Bellas Artes (San Clemente): 129 puntos CIC (San Clemente): 117 puntos Escuela Secundaria N° 13 (Mar del Tuyú): 96 puntos Escuela Secundaria N° 12 (Santa Teresita): 88 puntos Instituto José María Estrada (San Clemente): 84 puntos Escuela Técnica N°2 (Mar de Ajó): 76 puntos Escuela Secundaria N° 9 (Mar de Ajó): 74 puntos Escuela Secundaria N°8 (Mar de Ajó): 64 puntos Escuela Secundaria N°14 (Lucila del Mar): 56 puntos Escuela Secundaria N°3 (San Clemente): 48 puntos Escuela Secundaria N°7 (Las Toninas): 48 puntos Escuela Secundaria N°10 (Mar de Ajó): 34 puntos Escuela Secundaria N°11 (Mar de Ajó): 18 puntos

En tanto que el Poné Pausa 2025 tuvo estos ganadores en cada uno de los rubros que participaron:

-Mejor corto: «Kairós» (6º 1era. y 6º 2da. de la Escuela de Educación Secundaria Nº 4 de San Bernardo)

-Mejor musicalización: «El contrato» (4º de la Escuela de Educación Secundaria Nº 14 de Lucila del Mar)

-Mejor guion: «Vida artificial» (4º de la Escuela de Educación Secundaria Nº 10 de Mar de Ajó)

-Mejor actor: Lorenzo Puñales en «Despatriota» (Escuela de Educación Secundaria Nº 1 de Mar de Ajó)

-Mejor actriz: Olivia José en «La vida en colores (2º C de la Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó)

-Mejor producción: «Más allá de la distancia» (6º C de la Escuela Técnica Nº 1 de Santa Teresita)

-Mejor mensaje: «Héroe ambiental costero» (3º 2da., de la Escuela de Educación Secundaria Nº 11 de Mar de Ajó)

-Mejor edición: «Del otro lado de la pantalla» (SAFI de la Escuela de Educación Especial Nº 503 de Santa Teresita)

-Mejor afiche: «Constelaciones en el silencio» (5º 2da., 5º 3era., 3º 4ta. y 4º 2da. de la Escuela de Educación Secundaria Nº 3 de San Clemente)

-Docentes ganadores: Doris Aristegui y Natalia Dighero

