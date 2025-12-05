Proyecto para la puesta en valor y mantenimiento del Muelle de San Clemente

Se ha presentado un proyecto de mantenimiento y puesta en valor del muelle de San Clemente del Tuyú, una iniciativa crucial para garantizar la preservación de esta estructura emblemática y esencial para el turismo y la pesca deportiva local.

El plan busca realizar las reparaciones necesarias para asegurar la seguridad de los visitantes y prolongar la vida útil del muelle, incluyendo trabajos en la plataforma, la iluminación y las barandas.

Para conocer los detalles del proyecto y las expectativas se estableció comunicación con Rubén Chirizola, presidente del Club de Pesca y Náutica de San Clemente del Tuyú, en Radio Noticias.

Chirizola brindó su perspectiva sobre la urgencia de estas obras, destacando la importancia del muelle para las actividades del club y la promoción turística de la zona. El presidente enfatizó que la inversión en mantenimiento es fundamental para que el muelle pueda seguir siendo un punto de encuentro y disfrute para miles de personas durante todo el año.

