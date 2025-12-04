Avanza el proyecto de autovía entre Mar de Ajó y Pinamar | Se realizó la consulta pública con participación de autoridades y vecinos

Se realizó la consulta pública por la autovía Mar de Ajó–Pinamar. La obra tendrá 48 km, demandará 18 meses y será financiada por el BID.

En el Espacio Multicultural de Mar de Ajó se llevó a cabo la Consulta Pública sobre la construcción de la Autovía en la Ruta Provincial N° 11, en el tramo que unirá Mar de Ajó y Pinamar, un corredor clave para la Costa Atlántica.

El encuentro fue organizado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa BID 5418, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La actividad estuvo destinada a organizaciones sociales, autoridades locales y vecinos interesados en conocer los detalles técnicos y el impacto de la obra.

Durante la jornada, técnicos de Vialidad expusieron las características del proyecto y escucharon consultas y propuestas por parte del público presente.

Obra estratégica para el desarrollo y la seguridad vial

Entre las autoridades presentes estuvo el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, quien destacó:

«Estamos muy agradecidos por presenciar este momento junto a los vecinos, luego de mucho trabajo y gestión para poder concretar este tramo de la autovía. Este tipo de intervenciones avizoran progreso y desarrollo para nuestras comunidades, por lo que esta instancia es clave para informarse sobre el impacto que tendrá la obra y también para realizar propuestas”.

Por su parte, el subadministrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta, resaltó la importancia regional, provincial y nacional de la iniciativa:

«Este proyecto fortalece las economías regionales y es vital en temporada alta, cuando miles de turistas viajan hacia la Costa Atlántica desde distintos puntos del país», afirmó.

También tomó la palabra Mario Vázquez, responsable de la Unidad Coordinadora de Programas de la Dirección de Vialidad, quien detalló:

«La obra tiene una fuerte inversión del BID y se sumará al tramo que ya se ejecuta entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Todos los municipios fueron invitados a participar y estamos abiertos a las propuestas de los vecinos y vecinas”.

Características del proyecto

El proyecto contempla la construcción de una autovía en un tramo de aproximadamente 48 km, entre las rotondas de acceso a Mar de Ajó y Pinamar. La obra se dividirá en dos secciones de 25 y 23 km y tendrá una configuración de doble calzada con banquinas pavimentadas, cantero central de 16 metros y retornos en puntos estratégicos.

Plazo de ejecución estimado: 18 meses

18 meses Inversión total prevista: USD 94.300.000

Además de mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito, la obra incluirá dársenas, refugios peatonales, iluminación en accesos, señalización completa y obras hidráulicas, fundamentales para el funcionamiento en condiciones climáticas adversas.

Una vez finalizado, este tramo completará el corredor costero que va desde San Clemente hasta Mar del Plata, cubriendo un total de 200 km de autovía a lo largo de la Costa Atlántica.

📄 Las personas interesadas pueden consultar el proyecto y la documentación técnica en el sitio oficial de Vialidad:

👉 https://www.vialidad.gba.gov.ar/indexprincipal.php?p=participacionpublica

