3 de diciembre de 2025

Se viene la Fiesta de Nueva Atlantis y ya se conoce la grilla de actividades

4 horas atrás 0

Se viene la 7ª edición de la Fiesta de Nueva Atlantis, que se llevará a cabo este viernes 6 y sábado 7, en la Plaza del Calvario, ubicada en Avenida Roldán entre Cramer y Olmos.

La celebración contará con patio gastronómico, patio cervecero, un paseo de emprendedores y artesanos, desde las 12.00; mientras que desde las 17.00 comenzarán los shows en vivo, danzas, artistas invitados y propuestas para toda la familia.

A continuación, se detalla el cronograma de espectáculos:

SÁBADO 6
(Desde las 17.00)

-Lexo FRZ
-Grupo de danza del Centro de Jubilados Ilusión de Nueva Atlantis
-Anto Pla DJ
-Barrios Lejanos
-Vintage Rock
-Saludo de reinas y embajadores de distintas localidades
-Los Katys
-Grupo Power Dance
-La Negra Cumbiambera y Los Artesanos del Ritmo

DOMINGO 7
(Desde las 17.00)

-Beneplázito Ortega (Miguel Sarlo)
-Divergentes
-Energía en Movimiento
-Grupo de danza del Centro de Jubilados de Mar de Ajó
-Vintage Rock
-Maxi Cuevas
-MDA Folk
-La 40 y Pico
-Mambo Méndez

