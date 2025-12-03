3 de diciembre de 2025

General Lavalle | Nueva propuesta con eje en la Naturaleza y el Astroturismo

1 hora atrás 0

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Lavalle presentó “De la Huerta al Cosmos – Astroturismo en Las Chacras”, una actividad gratuita orientada a toda la familia que integra saberes productivos, aromas y sabores locales, y una experiencia nocturna bajo el cielo estrellado.

El encuentro se realizará el domingo 7 de diciembre a las 17:30 horas, en la zona de Los Eucaliptus entre Los Cipreses y Los Ceibos. Los asistentes serán recibidos en una huerta agroecológica para recorrerla al atardecer, conocer prácticas productivas del distrito y degustar productos frescos elaborados por emprendedores locales.

La jornada culminará con una propuesta de astroturismo que incluirá mitos, leyendas y curiosidades del firmamento, invitando a vivenciar el entorno natural desde una mirada distinta y enriquecedora.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa debido a los cupos limitados y a posibles condiciones climáticas que pueden afectar su realización.

Para más información o para inscribirse, comunicarse al (2257) 580966.

Compartir

Más historias

image - 2025-12-03T105539.124

Renovación institucional en La Costa: el 5 asumen los consejeros escolares y el 9 los concejales electos

12 minutos atrás 0
image - 2025-12-03T103714.898

Vuelven los nombres fuertes: Dichiara presidirá Diputados bonaerenses tras jura de nuevos legisladores

31 minutos atrás 0
fiesta atlantis

Se viene la Fiesta de Nueva Atlantis y ya se conoce la grilla de actividades

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image - 2025-12-03T105539.124

Renovación institucional en La Costa: el 5 asumen los consejeros escolares y el 9 los concejales electos

12 minutos atrás 0
image - 2025-12-03T103714.898

Vuelven los nombres fuertes: Dichiara presidirá Diputados bonaerenses tras jura de nuevos legisladores

31 minutos atrás 0
astro lavalle

General Lavalle | Nueva propuesta con eje en la Naturaleza y el Astroturismo

1 hora atrás 0
fiesta atlantis

Se viene la Fiesta de Nueva Atlantis y ya se conoce la grilla de actividades

4 horas atrás 0
legislatura 2025

La Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual | Los detalles de la medida

13 horas atrás 0