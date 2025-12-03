General Lavalle | Nueva propuesta con eje en la Naturaleza y el Astroturismo

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Lavalle presentó “De la Huerta al Cosmos – Astroturismo en Las Chacras”, una actividad gratuita orientada a toda la familia que integra saberes productivos, aromas y sabores locales, y una experiencia nocturna bajo el cielo estrellado.

El encuentro se realizará el domingo 7 de diciembre a las 17:30 horas, en la zona de Los Eucaliptus entre Los Cipreses y Los Ceibos. Los asistentes serán recibidos en una huerta agroecológica para recorrerla al atardecer, conocer prácticas productivas del distrito y degustar productos frescos elaborados por emprendedores locales.

La jornada culminará con una propuesta de astroturismo que incluirá mitos, leyendas y curiosidades del firmamento, invitando a vivenciar el entorno natural desde una mirada distinta y enriquecedora.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa debido a los cupos limitados y a posibles condiciones climáticas que pueden afectar su realización.

Para más información o para inscribirse, comunicarse al (2257) 580966.

