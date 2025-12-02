La Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual | Los detalles de la medida

La Provincia de Buenos Aires dio un paso trascendental para el sector cultural y económico al aprobar la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual.

Esta nueva legislación busca impulsar la producción cinematográfica, televisiva y de nuevos medios en el territorio bonaerense, ofreciendo herramientas de fomento, incentivos fiscales y creando un marco normativo que facilite las inversiones. La Ley tiene como objetivo principal generar empleo de calidad, diversificar la matriz productiva y promover el talento local, posicionando a la provincia como un centro clave para la producción audiovisual a nivel nacional.

Para brindar detalles sobre el alcance de la Ley y los beneficios que traerá al sector, se estableció comunicación con Pablo Torello, Director de Políticas Audiovisuales de la provincia de Buenos Aires, en Radio Noticias.

