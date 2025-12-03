La grilla de la 41ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia ya está confirmada

La 41ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia, uno de los eventos más tradicionales y esperados de la temporada en San Bernardo, ya tiene su grilla oficial de espectáculos y actividades confirmada. La celebración se desarrollará a lo largo de tres días, desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de diciembre de 2025, y tendrá como epicentro la Plaza del Sol y la Familia, ubicada en Avenida San Bernardo y Santiago del Estero. La fiesta marca el lanzamiento oficial de la temporada de verano y es un espacio de encuentro que combina tradición, arte y shows musicales para toda la familia.

Lo Destacado de la Programación 2025

El programa de la fiesta incluirá actos protocolares, culturales y musicales de gran convocatoria:

Viernes 19: La jornada inaugural comenzará a las 20:00 h con la tradicional Bendición de la Fiesta . El cierre musical de la noche estará a cargo del dúo folklórico dolorense Fuyen .

La jornada inaugural comenzará a las 20:00 h con la tradicional . El cierre musical de la noche estará a cargo del dúo folklórico dolorense . Sábado 20: El día central comenzará a las 18:00 h con el tradicional Desfile Cívico-Institucional sobre la calle Chiozza y Avenida San Bernardo. Por la noche se realizará el momento más esperado: la Coronación de las nuevas Soberanas 2025 . El cierre musical bailable será con la cumbia del catamarqueño Valentín Vargas .

El día central comenzará a las 18:00 h con el tradicional sobre la calle Chiozza y Avenida San Bernardo. Por la noche se realizará el momento más esperado: la . El cierre musical bailable será con la cumbia del catamarqueño . Domingo 21: El último día de fiesta incluirá la Misa y Bendición de las Aguas al mediodía. La gala de cierre, a partir de las 20:00 h, contará con diversos shows musicales, finalizando con la cumbia de Anabela y Banda Libre.

Todas las actividades son de acceso libre y gratuito.

Comunicación con Leandro Balducci, integrante de la comisión de la Fiesta en Radio Noticias. Dale play:

Compartir