Convocatoria gratuita en Mar de Ajó para actores, músicos y artistas. Proyecto colectivo de verano con Alejandro Barratelli. Sumate desde diciembre.

El Espacio Multicultural abre sus puertas a artistas de toda la región para sumarse a una experiencia escénica colectiva que formará parte de la agenda cultural de verano.

El Espacio Multicultural de Mar de Ajó lanzó una convocatoria artística abierta y gratuita para actores, músicos, cantantes, bailarines y clown de toda la región que deseen ser parte de una creación colectiva que se desarrollará durante la temporada de verano 2026 en el Partido de La Costa.

La propuesta está coordinada por Alejandro Barratelli, artista y gestor cultural de reconocida trayectoria, quien encabezará las jornadas de trabajo previstas para:

Miércoles 10 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

🕤 Hora: 21:30 hs

📍 Lugar: Espacio Multicultural de Mar de Ajó

La actividad es abierta, gratuita y busca reunir talentos de distintas disciplinas con el objetivo de generar una obra que represente la identidad local, el cruce de lenguajes escénicos y el trabajo en comunidad.

Desde la organización señalaron que se trata de una experiencia integradora y participativa, donde artistas con o sin experiencia pueden aportar desde su mirada para construir una puesta que será parte de la oferta cultural de la temporada 2026.

📲 Para más información o para reservar tu lugar, podés comunicarte al 2257-683844 (WhatsApp).

