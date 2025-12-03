Policía secuestró cocaína valuada en $30 millones en San Clemente. Un detenido, dinero incautado y controles reforzados en accesos al Partido de La Costa.

El procedimiento fue realizado en el acceso al Partido de La Costa, donde se detectó casi un kilo de cocaína oculto en un auto. Un hombre quedó aprehendido y se secuestró dinero y un celular para la investigación.

Un operativo de control realizado este miércoles en el kilómetro 308 de la Ruta 11, en San Clemente del Tuyú, permitió secuestrar casi un kilogramo de clorhidrato de cocaína valuado en unos $30 millones.

La intervención estuvo a cargo de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Dolores, junto con la Policía de Seguridad Departamental La Costa y personal de Protección Ciudadana del Municipio, que desde el inicio de diciembre reforzó los accesos por el incremento de circulación hacia la región.

El hecho se produjo cuando los agentes detuvieron un Chevrolet Corsa y advirtieron un fuerte olor químico proveniente del interior del vehículo, compatible con elementos usados en la fabricación de cocaína. En presencia de testigos, se procedió a revisar el auto y se encontraron 10 bolsas de nylon ocultas que contenían la droga lista para su comercialización.

El conductor, un hombre mayor de edad oriundo de Mar de Ajó, quedó aprehendido por infracción a la Ley 23.737.

Tras el secuestro de la sustancia, también fueron incautados dinero en efectivo y un teléfono celular, que será peritado como parte de la investigación. Las actuaciones quedaron en manos de la UFI Nº 3 de Dolores, a cargo del Dr. Marcos Scocimarro, en coordinación con la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Pinamar, dirigida por la Dra. Carina Galante.

Los controles en accesos, terminales y puntos de mayor tránsito continuarán durante toda la previa y el desarrollo de la temporada de verano, con operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y el Municipio, orientados a prevenir delitos y fortalecer la seguridad en el Partido de La Costa.

