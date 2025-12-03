Este martes se desarrolló la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados bonaerense, en la que 46 nuevos legisladores asumieron sus bancas. El momento político más destacado de la jornada fue la elección de Alejandro Dichiara como nuevo presidente del cuerpo legislativo, en una señal de continuidad para el bloque oficialista.

El dirigente de Monte Hermoso, que ya había presidido la Cámara en 2022, fue respaldado por Unión por la Patria, y su retorno se da tras un año en el que el lugar estuvo ocupado por Federico Otermín, hoy intendente de Lomas de Zamora.

«El esquema consensuado establece que Dichiara presidirá en 2026 y será sucedido por Alexis Guerrera en 2027», explicaron fuentes cercanas a la negociación.

Guerrera —referente de General Pinto y exministro de Transporte de la Nación— ocupará la Vicepresidencia Primera, mientras que la Cámara contará desde ahora con cinco vicepresidencias sin orden jerárquico. Los primeros confirmados son Agustín Forchieri (PRO), Juan Osaba (La Libertad Avanza) y Mariano Cascallares (UP). Dos cargos permanecen en discusión.

También se definieron cargos clave en la estructura interna:

Gervasio Bozzano , secretario Legislativo

, secretario Legislativo Miguel Antonio De Lisi , secretario Administrativo

, secretario Administrativo Martín Alaniz , secretario de Desarrollo Institucional

, secretario de Desarrollo Institucional Sergio Errecalde, secretario de Participación Ciudadana

Una de las ausencias más notorias fue la de la vicegobernadora Verónica Magario, quien no juró y confirmó de esta forma que su candidatura fue testimonial. También estuvo ausente el nicoleño Manuel Passaglia, aunque su espacio, identificado con el PRO, logró incorporar nuevas bancas.

Cabe destacar que los diputados que asumieron no podrán participar de la sesión extraordinaria del 3 de diciembre, ya que hasta el 10 de ese mes se mantienen en funciones quienes fueron electos en 2021. En esa sesión se debatirá, entre otros temas, el endeudamiento provincial, en un contexto económico que genera tensión entre los bloques.

