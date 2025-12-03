El 5 de diciembre asumen los consejeros escolares y el 9 los concejales electos en La Costa. Se renuevan bancas y autoridades en ambos espacios.

Diciembre será un mes de recambio institucional en el Partido de La Costa. El Honorable Concejo Deliberante (HCD) y el Consejo Escolar local confirmaron las fechas para la jura y asunción de las nuevas autoridades electas en los comicios generales de septiembre.

Por un lado, el Consejo Escolar llevará adelante su acto de asunción el viernes 5 de diciembre a las 9:30, en el Jardín de Infantes N.º 920, ubicado en calle 94 y 5 de Mar del Tuyú. La invitación está dirigida a toda la comunidad educativa.

En tanto, la sesión preparatoria del HCD, donde jurarán los concejales electos y se renovarán las autoridades del cuerpo, fue oficialmente confirmada para el 9 de diciembre.

Así será el protocolo de jura en ambos espacios

En ambos casos, los actos se desarrollarán conforme a las normas establecidas. Para el HCD, la sesión preparatoria está contemplada en la Ley Orgánica de las Municipalidades, y comprende tres pasos fundamentales:

Verificación de proclamación de ediles electos

Toma de juramento

Elección de autoridades: presidencia, vicepresidencias y secretaría legislativa

El Consejo Escolar, por su parte, desarrollará su asunción institucional con juramento público, acreditación de diplomas y designación de cargos, ante representantes de la comunidad educativa.

¿Quiénes ingresan y quiénes finalizan mandato?

En el Honorable Concejo Deliberante:

Concejales que finalizan mandato:

Walter Díaz , Rodrigo Torre , Pablo Bonnet (Frente de Todos)

, , (Frente de Todos) Andrés Bertolot, Evangelina Cordone, Fernanda Rodríguez, Gonzalo Barraza (Juntos)

Concejales que asumen desde diciembre:

✅ Unión por la Patria / Fuerza Patria (8 bancas totales):

Ingresan: Gabriela Demaría , Fernando Latorre , Ariana González , Rodrigo Fierro

, , , Continúan: Ezequiel Caruso, Silvana Fretes, Facundo Nores, Adriana Abdala

✅ La Libertad Avanza (5 bancas totales):

Ingresan: Marcela González , Isidro Junco , Elizabeth Villalba

, , Continúan: Ricardo Arébalo, Elizabeth Ferrín

✅ Somos Buenos Aires (3 bancas totales):

Continúa: Daniel López, Yamila Cóppola

✅ Juntos por el Cambio (2 bancas totales):

Continúan: Mónica Correa, Juan Carlos Conti y Martin Fernandez

Presidencia del HCD: cómo se define

La renovación de autoridades del Concejo se realiza durante la misma sesión preparatoria. Las y los concejales —tanto los que asumen como los que continúan— votan a quien ocupará la presidencia del cuerpo, además de definir las vicepresidencias y la secretaría legislativa. La conducción es clave para ordenar el funcionamiento interno, la dinámica de comisiones y la relación con el Ejecutivo municipal.

