4 de diciembre de 2025

Semana de testeos rápidos, gratuitos y confidenciales por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida en el distrito

La Municipalidad de La Costa dio inicio el lunes a la Semana de Prevención y Concientización del VIH/SIDA, que se desarrollará hasta el domingo 7 de diciembre.

Bajo el lema “Comunidad y Solidaridad en la Respuesta al VIH”, el proyecto, elaborado por la Lic. Patricia Ferritto, busca fortalecer la participación comunitaria, promover la prevención y el testeo, y contribuir a disminuir el estigma asociado al VIH.

La iniciativa convoca a la comunidad, instituciones educativas, equipos de salud y medios de comunicación a trabajar de manera integrada por el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva.

Patricia Ferrito habó en RN donde destacó:

Nosotros tenemos los testeos rápidos (…) estamos trabajando mucho con la demanda espontanea.

Los detalles:

