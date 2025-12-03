3 de Diciembre | Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha clave instituida por las Naciones Unidas para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como para generar conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

La jornada sirve como un recordatorio de la necesidad de trabajar por la plena inclusión, la eliminación de barreras (físicas y sociales) y el respeto a la diversidad en todos los ámbitos del Partido de La Costa y es por esto que se realizará un Festival en Santa Teresita.

En este contexto y para abordar las acciones y políticas que se llevan adelante en el distrito, se estableció comunicación con Viviana Gabriele, coordinadora del Área de Discapacidad de La Costa, en Radio Noticias.

Gabriele compartió detalles sobre los programas municipales en marcha, los avances logrados en materia de accesibilidad e inclusión, y los desafíos pendientes para garantizar la igualdad de oportunidades.

Dale play y conoce todos los detalles de la jornada:

