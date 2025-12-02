La vital importancia de aplicarse las vacunas y el impacto del negacionismo

Las vacunas representan una de las intervenciones de salud pública más importantes y exitosas de la historia, siendo herramientas fundamentales para la prevención de enfermedades infecciosas.

Su principal función es entrenar al sistema inmunológico para reconocer y combatir virus y bacterias específicos, lo que no solo protege a la persona vacunada, sino que también es crucial para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Cuando una gran parte de la población está inmunizada, se interrumpe la cadena de transmisión de la enfermedad, protegiendo indirectamente a quienes no pueden vacunarse (como recién nacidos, ancianos o personas con sistemas inmunológicos comprometidos).

En este marco y en tiempos donde cae la tasa de vacunación y se pone en duda la eficacia del metodo, Liliana Olivera, encargada de vacunación del Partido de La Costa habló en Radio Noticias.

Olivera hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad se acerque a los centros de salud para completar sus esquemas de vacunación, destacando que las vacunas son gratuitas y obligatorias, según la Ley Nacional.

