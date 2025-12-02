3 de diciembre de 2025

El CFL N° 401 de La Lucila del Mar realizará su Acto de Colación 2025

El Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401 de La Lucila del Mar se prepara para celebrar su tradicional acto de colación 2025, un evento que marcará la culminación del ciclo lectivo y la entrega de diplomas a los egresados de sus diversos cursos y oficios.

Esta ceremonia es un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los estudiantes que, tras un año de capacitación, obtienen una certificación oficial que les abrirá nuevas puertas en el mercado laboral y el emprendimiento.

Para conocer los detalles de la ceremonia, el balance del año de formación y el impacto de los egresados en el mercado local, se estableció comunicación con Luis Carrizo, director del CFL N° 401, en Radio Noticias. +

Carrizo destacó la importancia de la formación laboral para el desarrollo productivo del Partido de La Costa y brindó información sobre la fecha y lugar del acto, invitando a la comunidad a acompañar a los egresados en este significativo paso.

