28 de noviembre de 2025

Mar de Ajó recibe la tercera edición de la Feria La Costa Vinos

El 12 de diciembre se realiza en Mar de Ajó la tercera edición de la Feria La Costa Vinos, con bodegas, gastronomía y degustaciones ilimitadas.

El próximo 12 de diciembre, la ciudad de Mar de Ajó será sede de la tercera edición de la Feria La Costa Vinos, un evento que reúne a amantes del vino, la gastronomía y la música en un entorno frente al mar.

La cita será en el Hotel Latinoamericano, con la participación de más de 20 bodegas, más de 100 etiquetas para degustar, y una propuesta que incluye también chocolates, gin, gastronomía regional y música en vivo, en una experiencia sensorial que ya se ha convertido en un clásico en el Partido de La Costa.

Con entradas anticipadas y capacidad limitada, la feria ofrece un formato con degustación libre de todos los vinos incluidos en el evento, y entrega una copa de vidrio oficial como parte del acceso.

Entradas y contacto

  • 📅 Fecha: Jueves 12 de diciembre
  • 📍 Lugar: Hotel Latinoamericano – Mar de Ajó
  • 🎟️ Entrada: $40.000
  • 🍷 Incluye copa del evento + degustación libre
  • ⚠️ Anticipadas y cupos limitados

Desde la organización invitan con entusiasmo a los vecinos, vecinas y visitantes a sumarse:
“¿Estás listo para disfrutar de la tercera edición de la Feria de Vinos del Partido de La Costa? Solo faltás vos”, expresaron en su mensaje promocional.

Por dudas o para adquirir entradas, los interesados pueden comunicarse directamente con los organizadores vía WhatsApp 2257 53-1328.

