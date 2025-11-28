El 12 de diciembre se realiza en Mar de Ajó la tercera edición de la Feria La Costa Vinos, con bodegas, gastronomía y degustaciones ilimitadas.

El próximo 12 de diciembre, la ciudad de Mar de Ajó será sede de la tercera edición de la Feria La Costa Vinos, un evento que reúne a amantes del vino, la gastronomía y la música en un entorno frente al mar.

La cita será en el Hotel Latinoamericano, con la participación de más de 20 bodegas, más de 100 etiquetas para degustar, y una propuesta que incluye también chocolates, gin, gastronomía regional y música en vivo, en una experiencia sensorial que ya se ha convertido en un clásico en el Partido de La Costa.

Con entradas anticipadas y capacidad limitada, la feria ofrece un formato con degustación libre de todos los vinos incluidos en el evento, y entrega una copa de vidrio oficial como parte del acceso.

Entradas y contacto

📅 Fecha: Jueves 12 de diciembre

📍 Lugar: Hotel Latinoamericano – Mar de Ajó

🎟️ Entrada: $40.000

$40.000 🍷 Incluye copa del evento + degustación libre

⚠️ Anticipadas y cupos limitados

Desde la organización invitan con entusiasmo a los vecinos, vecinas y visitantes a sumarse:

“¿Estás listo para disfrutar de la tercera edición de la Feria de Vinos del Partido de La Costa? Solo faltás vos”, expresaron en su mensaje promocional.

Por dudas o para adquirir entradas, los interesados pueden comunicarse directamente con los organizadores vía WhatsApp 2257 53-1328.

