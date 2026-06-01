2 de junio de 2026

Calefacción en las escuelas de La Costa | Funcionan más de 800 estufas y se gestionan fondos para reponer las faltantes

10 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, la Presidenta del Consejo Escolar del Partido de La Costa, Candela López, brindó detalles sobre el plan de puesta en marcha del sistema de calefacción en los establecimientos educativos del distrito ante la llegada de los primeros fríos. La funcionaria precisó que los trabajos de planificación y mantenimiento comenzaron en el mes de febrero. Detalló que las escuelas de la región cuentan con un parque de alrededor de 950 estufas calefactoras y más de seis calderas, y que las tareas de revisión y encendido son ejecutadas de manera estricta por gasistas matriculados para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

López llevó tranquilidad a las familias al informar que la gran mayoría de los artefactos se encuentran en pleno funcionamiento. El relevamiento inicial detectó que 60 estufas estaban fuera de servicio para recambio. De ese total, un porcentaje ya comenzó a ser colocado durante la semana pasada y actualmente se aguarda por la aprobación de la compra de las 50 unidades restantes.

Los detalles:

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