La campaña impulsada por la OMIC reunió firmas en Santa Teresita para defender el régimen de Zona Fría.

Vecinos y vecinas del Partido de La Costa participaron este lunes 1 de junio de una jornada de recolección de firmas en Santa Teresita para manifestar su rechazo al proyecto que busca modificar el régimen de Zona Fría y que podría afectar los descuentos en las tarifas de gas.

La actividad fue organizada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y se desarrolló en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús. A pesar de las bajas temperaturas, numerosos vecinos se acercaron para acompañar la iniciativa y expresar su preocupación por el futuro del beneficio.

«La convocatoria fue muy buena a pesar del frío. Principalmente se acercaron jubilados y jubiladas que manifestaron su inquietud por el impacto que esta medida podría tener en sus economías familiares», explicó la titular de la OMIC, Cristina Abdala.

Desde el organismo también se brindó información sobre el alcance del proyecto y las consecuencias que podría generar para miles de usuarios del distrito.

Las firmas continúan

Quienes no pudieron participar de la jornada todavía tienen la posibilidad de sumarse al reclamo.

Las planillas permanecen disponibles en la sede de la OMIC, ubicada en Avenida 32 entre 3 y 4 de Santa Teresita, así como en hospitales, centros comunitarios y delegaciones municipales de todo el Partido de La Costa.

«Seguiremos juntando firmas durante la semana y también podemos acercar planillas a instituciones o espacios que quieran colaborar con la campaña», agregó Abdala.

Qué se discute

La movilización surge ante el avance del proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone modificar el régimen de Zona Fría. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y deberá ser debatida próximamente en el Senado.

La Ley 27.637 incorporó al Partido de La Costa y a otros municipios bonaerenses al sistema de descuentos sobre las tarifas de gas, reconociendo que estas regiones registran consumos más elevados debido a sus condiciones climáticas.

De aprobarse los cambios propuestos, miles de familias podrían perder parcial o totalmente ese beneficio, una situación que explica la preocupación que hoy comienza a expresarse también en las calles.

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