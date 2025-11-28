28 de noviembre de 2025

Nueva señalética en Caminos Rurales de General Lavalle

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Comisión Administradora de Caminos Rurales Hídrico Vial, inició la colocación de nueva cartelería indicativa en los caminos rurales del partido.

El personal de Red Vial Municipal trabajó en la ubicación de los primeros carteles, buscando facilitar la orientación y la seguridad de quienes transitan por la zona.

El objetivo de la medida es que los habitantes y visitantes puedan identificar distancias y ubicaciones hacia rutas, parajes e instituciones clave.

La señalización incluye indicadores hacia diversas zonas y puntos de interés, como:

  • Instituciones Educativas: Escuela N° 15, Escuela N° 26, Escuela N° 10, Escuela N° 5 y Escuela N° 27.
  • Parajes y Cruces: La Colorada, Cruce La Sin Vuelta, Cruce Manantiales, La Salada, La Tablada, Paraje Pavón y Cruce Esquina del Tuyú.
  • Localidades y Rutas: Ruta 11, Santa Teresita y General Lavalle.
