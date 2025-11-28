Prefectura delimitó «áreas de seguridad» en los muelles del distrito | Los detalles de la iniciativa

La Prefectura Naval Argentina informó que se dispuso el establecimiento de áreas de seguridad en los sectores próximos a los muelles del Partido de La Costa, con el objetivo de salvaguardar la vida humana, proteger a los navegantes y preservar las instalaciones portuarias.

La medida comprende una delimitación de 100 metros hacia cada lateral de los muelles y 100 metros mar adentro desde su cabecera, en los siguientes puntos:

San Clemente del Tuyú (Av. Costanera y Diagonal 63)

Santa Teresita (Av. Costanera y Calle 38)

Mar del Tuyú (Av. Costanera y Calle 75)

La Lucila del Mar (Av. Costanera y Calle Rebagliatti)

Mar de Ajó (Av. Costanera entre Moreno y Rivadavia)

Dentro de estas áreas queda prohibida toda actividad náutico-deportiva, conforme lo establecido en el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE). El incumplimiento de esta normativa será pasible de las medidas previstas en el artículo 402.9912 del REGINAVE.

