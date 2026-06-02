General Lavalle palpita la Fiesta de la Torta Negra con innovaciones y el show de Los Palmeras

En comunicación con Radio Noticias, Jorge Latchuk, de la emblemática Panadería del Pueblo de General Lavalle, compartió las expectativas de la familia y el comercio de cara a una nueva edición de la Fiesta de la Torta Negra. Al ser consultado por el secreto del éxito de su producto, Latchuk bromeó con que es una combinación de agua, harina, grasa «y unas cositas más» (como manteca), pero destacó que el verdadero diferencial está en el trabajo familiar y el amor que le ponen al elaborarla.

Con el objetivo de agilizar la atención ante la enorme cantidad de público que convoca el evento, la panadería volverá a implementar bocas de expendio externas. Este año planifican habilitar cuatro puntos de atención: dos exclusivos para la venta rápida de tortas negras (ideal para quienes quieren evitar la fila del local e irse a pasear a la plaza o la ría) y uno dedicado especialmente a la venta de café de la marca Cabrales, anticipando el proyecto de transformar ese espacio contiguo en una cafetería definitiva en el futuro.

Finalmente, el comerciante se mostró muy agradecido con el constante apoyo de los vecinos de La Costa y del turismo, expresando su deseo de que el clima acompañe el fin de semana. Asimismo, invitó a todos a disfrutar de los puestos gastronómicos, los paseos y la grilla de espectáculos artísticos, destacando de manera especial el show gratuito de Los Palmeras.

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