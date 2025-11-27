La Legislatura bonaerense sancionó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal. Juan Pablo de Jesús defendió el proyecto oficialista en defensa de la provincia.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó anoche el paquete económico enviado por el gobierno provincial, que incluye el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva Fiscal. Con ello, la provincia dispone de los recursos y herramientas para orientar el gasto en áreas clave como salud, educación, seguridad, obra pública, empleo y protección social.

El paquete fue respaldado por la mayoría del bloque oficialista y bloques aliados, mientras que el tratamiento del capítulo de endeudamiento —una tercera pata del proyecto— fue suspendido por falta de los dos tercios de votos exigidos, y su discusión quedó postergada para los próximos días.

El rol de Juan Pablo de Jesús y la defensa del proyecto

Como presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Juan Pablo de Jesús defendió la iniciativa del gobierno al argumentar que “es un paso importante para dotar a la Provincia de las herramientas necesarias en un contexto económico complejo”. Según su intervención, el Presupuesto apuesta a priorizar los sectores más vulnerables y las políticas públicas esenciales, en contraste con recortes a nivel nacional.

De Jesús sostuvo que la aprobación no sólo asegura los fondos, sino que representa “un compromiso con la salud, la educación, la seguridad, las jubilaciones, la obra pública y el desarrollo productivo”, con el objetivo de amortiguar los efectos de lo que calificó como una “crisis económica e institucional” generada a nivel nacional.

Fragmentos de la ponencia de De Jeús:

“Hoy estamos dando un paso importante en la Legislatura para darle al Gobernador las herramientas necesarias para gestionar la Provincia en un contexto sumamente difícil para los bonaerenses, producto de las políticas del Gobierno nacional.

La Provincia está sufriendo severamente las consecuencias del modelo económico de Milei, y eso se refleja en muchas dimensiones de la vida cotidiana. Tenemos una economía en emergencia, la actividad económica en crisis, la industria sufriendo el impacto de la recesión, la destrucción sistemática de las empresas y los puestos de trabajo, y el freno a la obra pública.

Por eso, es fundamental que hoy acompañemos los proyectos de Ley de Presupuesto e Impositiva que envió el Gobernador. Un Presupuesto que prioriza la salud, la obra pública, las jubilaciones, la educación y la seguridad, a contrapelo de lo que ocurre en la Nación, que ha recortado escandalosamente los fondos que nuestra Provincia orientaba a estas áreas.

Con este Presupuesto estamos fortaleciendo las políticas públicas provinciales, que permitirán profundizar la obra pública, la inclusión social, el desarrollo productivo y el empleo.

En definitiva, se trata de cumplir con nuestro rol y tener los debates parlamentarios que sean necesarios para que los bonaerenses puedan tener mejores condiciones de vida. Y con estas herramientas damos un paso al frente en ese sentido.”

Qué implica la nueva ley de leyes

El Presupuesto 2026 proyecta una inversión de capital importante, junto con partidas destinadas a salud, educación, seguridad, servicios sociales y apoyo a la producción; también contempla la creación de un fondo de recupero de deudas con el Estado nacional.

La Ley Impositiva aprobada busca mantener una estructura tributaria que, según sus defensores, busca “equidad y progresividad” en los ingresos provinciales, sin aumentar presión sobre los contribuyentes automotor y procurando beneficiar a una parte significativa de los propietarios.

Con estas normativas, la provincia pretende asegurar financiamiento y recursos para las políticas públicas prioritarias en 2026, ante un escenario de recesión, caída del empleo e impacto de ajustes nacionales, según el gobierno.

La palabra de Juan Pablo de Jesús:

