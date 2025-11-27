Con eventos culturales y turismo termal, Dolores tuvo cifras récord durante el fin de semana largo. Alta ocupación y más de 4 mil visitantes en el parque termal.

La ciudad de Dolores cerró el fin de semana largo con un fuerte movimiento turístico que combinó actividades culturales, propuestas recreativas y un alto flujo de visitantes al Parque Termal, que volvió a consolidarse como uno de los atractivos de cercanía más elegidos en la región.

Entre el 21 y el 24 de noviembre, miles de turistas llegaron a la ciudad, generando un impacto positivo en la economía local. La ocupación hotelera alcanzó el 80%, mientras que las cabañas llegaron al 97% y los alojamientos extrahoteleros, como casas y departamentos particulares, al 76%. Cifras que confirman el excelente rendimiento del sector en uno de los fines de semana más movidos del año.

El Parque Termal Dolores fue protagonista: recibió 4.314 visitantes, casi el doble que en el mismo feriado del año pasado, cuando se habían registrado 2.617 ingresos. Esta suba reafirma su posicionamiento como destino turístico destacado en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Además del atractivo termal, quienes eligieron Dolores pudieron disfrutar de una variada agenda de propuestas: un Encuentro Folklórico en el Museo Libres del Sur, actividades de cicloturismo rural y yoga, cabalgatas, caminatas en espacios verdes y visitas al Laberinto del Paseo de la Guitarra, entre otras opciones.

Desde la Secretaría de Turismo, se destacó el éxito del fin de semana largo. “La combinación de eventos culturales y turismo termal generó un movimiento muy importante, con excelentes niveles de ocupación. Dolores se sigue consolidando como un destino elegido por visitantes de toda la Provincia”, aseguraron.

