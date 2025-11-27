27 de noviembre de 2025

La Costa sede del 3° Encuentro Regional de Psicología Social

14 horas atrás 0

Este sábado 29 se realizará el 3° Encuentro Regional de Psicología Social, una propuesta de acceso libre y gratuito que reunirá a profesionales, estudiantes y comunidad en general para reflexionar sobre las principales problemáticas sociales y emocionales de la actualidad.

El encuentro se desarrollará de 10.00 a 15.00 en el Espacio Multicultural Mar de Ajó, ubicado en Yrigoyen y Sacconi, con el objetivo de promover la concientización, el intercambio y la formación colectiva en torno a la salud mental y el bienestar social.

La jornada incluirá una serie de talleres y paneles temáticos que abordarán tópicos de alta sensibilidad y urgencia comunitaria, tales como la violencia económica intrafamiliar, la ludopatía adolescente y el consumo de alcohol en jóvenes, la violencia digital y el noviazgo adolescente, las estrategias de contención en duelos por suicidio, el análisis de prejuicios sociales en torno a la salud mental y el manejo del estrés laboral, con un enfoque especial en Bomberos Voluntarios.

Esta propuesta busca consolidarse como un espacio de debate y aprendizaje transversal, donde la psicología social actúe como herramienta para comprender los fenómenos colectivos y fortalecer el tejido comunitario desde una mirada preventiva, integradora y solidaria.

En un contexto donde las problemáticas psicosociales se manifiestan con creciente complejidad, el encuentro invita a repensar los modos de acompañamiento, promover la empatía y generar estrategias de acción que aporten a una sociedad más saludable, inclusiva y comprometida con el bienestar común.

