27 de noviembre de 2025

La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

1 día atrás 0

El Partido de La Costa se prepara para recibir la 3ª edición del Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur (FLIPPAS), un encuentro literario de gran relevancia que reunirá a escritores, poetas y amantes de las letras de toda la región.

El festival busca crear un espacio de diálogo e intercambio cultural y para conocer en detalle el cronograma de actividades, las sedes y los autores que participarán, se estableció comunicación con Silvia Jayo, integrante de la organización de FLIPPAS, en Radio Noticias.

Jayo brindó todos los pormenores del festival, incluyendo las lecturas públicas, talleres y mesas de debate que se llevarán a cabo.

Dale play al video con todos los detalles:

Compartir

Más historias

MM 3 lobos noviembre 2025 - 002

Tres lobos marinos juveniles regresaron al mar tras ser rehabilitados por la Fundación Mundo Marino

1 hora atrás 0
WhatsApp Image 2025-11-25 at 19.18.42

Dolores vivió un fin de semana largo con récord de visitantes

13 horas atrás 0
image

Ayer se aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva en la provincia

13 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

MM 3 lobos noviembre 2025 - 002

Tres lobos marinos juveniles regresaron al mar tras ser rehabilitados por la Fundación Mundo Marino

1 hora atrás 0
WhatsApp Image 2025-11-25 at 19.18.42

Dolores vivió un fin de semana largo con récord de visitantes

13 horas atrás 0
image

Ayer se aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva en la provincia

13 horas atrás 0
multi mda

La Costa sede del 3° Encuentro Regional de Psicología Social

14 horas atrás 0
libros

La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

1 día atrás 0