La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

El Partido de La Costa se prepara para recibir la 3ª edición del Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur (FLIPPAS), un encuentro literario de gran relevancia que reunirá a escritores, poetas y amantes de las letras de toda la región.

El festival busca crear un espacio de diálogo e intercambio cultural y para conocer en detalle el cronograma de actividades, las sedes y los autores que participarán, se estableció comunicación con Silvia Jayo, integrante de la organización de FLIPPAS, en Radio Noticias.

Jayo brindó todos los pormenores del festival, incluyendo las lecturas públicas, talleres y mesas de debate que se llevarán a cabo.

Dale play al video con todos los detalles:

Compartir