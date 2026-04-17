17 de abril de 2026

Concejo Deliberante | Piden a los ediles de Milei que intercedan por los recortes en PAMI y Remediar

9 horas atrás 0

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó dos proyectos de repudio que exponen la crítica situación sanitaria en el Partido de La Costa. Las iniciativas, impulsadas por Ezequiel Caruso y Fernando Latorre, no solo denuncian el vaciamiento de programas nacionales, sino que introducen un fuerte componente político: un pedido formal para que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) local gestione soluciones directas ante el Gobierno de Javier Milei.

El proyecto vinculado a PAMI advierte sobre una deuda de $500.000 millones con prestadores y demoras de hasta ocho meses en la entrega de prótesis, mientras que la iniciativa sobre el Plan Remediar alerta que 50.000 vecinos costeros están en riesgo de perder el acceso a medicamentos gratuitos en los 16 CAPS del distrito. Según los ediles oficialistas, este ajuste nacional está trasladando toda la presión al sistema de salud municipal, que hoy debe absorber una demanda récord con recursos asfixiados.

Compartir

Más historias

tiroteo

Alerta en las Escuelas | Protocolos de seguridad activos ante amenazas de ataques y pintadas intimidatorias

24 minutos atrás 0
vino

La noche de las vinotecas | Bouquet de Mar celebra el Día del Malbec con una degustación exclusiva

20 horas atrás 0
cavallini

Cavallini exigió transparencia en La Costa y afirmó que «nadie oculta nada a nivel nacional» en medio de las causas de corrupción que impactan en el gobierno de Milei

23 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *