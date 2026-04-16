La noche de las vinotecas | Bouquet de Mar celebra el Día del Malbec con una degustación exclusiva

Para conmemorar el Día Mundial del Malbec, la vinoteca Bouquet de Mar se suma a la quinta edición de «La Noche de las Vinotecas», una iniciativa nacional que busca promocionar el vino argentino y las producciones independientes. En comunicación con Radio Noticias, María Luz, responsable del espacio, invitó a la comunidad a una velada especial este viernes 17 de abril donde el protagonista absoluto será nuestra cepa insignia.

La propuesta se centra en dar a conocer vinos de bodegas boutique que no suelen encontrarse en los circuitos comerciales masivos. Durante la noche se abrirán cinco etiquetas seleccionadas, incluyendo ejemplares de bodegas como Familia Castro, Chañarmullo y Bandini, entre otras. Como es costumbre en los encuentros de Bouquet de Mar, la degustación estará acompañada por opciones gastronómicas para maridar cada copa y disfrutar de una experiencia sensorial completa.

Los detalles:

Compartir