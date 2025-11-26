El Hospital de San Clemente incorporó un videocolposcopio, equipamiento fundamental para la detección temprana de lesiones en el cuello uterino.

La adquisición de este nuevo instrumental permitirá mejorar la calidad diagnóstica y ampliar el acceso a estudios preventivos para mujeres de todo el Partido de La Costa.

La Dra. Rosana González explicó que el videocolposcopio se utiliza para realizar colposcopías, estudio que complementa al papanicolau al permitir una visualización directa de la mucosa del cuello uterino y detectar así cambios celulares en etapas iniciales.

La ginecóloga destacó también que estos controles deben realizarse a partir de los 18 años en mujeres con actividad sexual, y continuar hasta los 65 años, adecuándose a cada situación clínica particular. También señaló que el cáncer de cuello uterino continúa siendo la segunda causa de muerte en mujeres jóvenes en Argentina, por lo que “la prevención sigue siendo una prioridad sanitaria”.

Desde la dirección del Hospital remarcaron que el establecimiento cuenta con un equipo completo para la atención integral de la salud ginecológica: ginecólogas, obstétricas, licenciadas en obstetricia, mamógrafo y ahora el nuevo videocolposcopio.

El cronograma establece que se realizan PAP y colposcopías los lunes y jueves, con un sistema de atención ágil: se anotan entre 12 y 15 pacientes por jornada para garantizar la disponibilidad del material y evitar demoras prolongadas. La consulta es breve y permite aclarar dudas, revisar antecedentes y orientar a cada paciente según su situación.

Asimismo, se recordaron las condiciones necesarias para la realización de estos estudios: no mantener relaciones sexuales durante el día previo y no concurrir durante el período menstrual. Las autoridades del Hospital reiteraron la importancia de asistir a los controles aun cuando no existan síntomas. “La prevención permite adelantarse a enfermedades que sí tienen tratamiento cuando se detectan a tiempo”, subrayaron, invitando a la comunidad a acercarse, solicitar turno y mantener al día los estudios de control.

