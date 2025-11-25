26 de noviembre de 2025

Santa Teresita | Nueva hidroescalera para los Bomberos Voluntarios

1 día atrás 0

Los Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, zona centro del Partido de La Costa, recibieron este domingo su nuevo camión hidroescalera.

El mismo fue adquirido gracias a una campaña solidaria que reunió 70 millones de pesos. Cabe destacar que en la llegada del móvil a la ciudad, vecinos y vecinas acompañaron con una extensa caravana que recorrió distintas localidades del distrito.

En este marco, Rodrigo Mellera, Bomberos de Santa Teresita manifestó a RN:

Estamos súper contentos, es un trabajo de mucha gente.

Los detalles:

Compartir

Más historias

libros

La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

2 horas atrás 0
voley

Más de 1000 deportistas participaron de un Torneo de Vóley realizado en La Costa

4 horas atrás 0
image

Santa Teresita será sede del Pre Cosquín con la presencia de Bruno Arias

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

libros

La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

2 horas atrás 0
voley

Más de 1000 deportistas participaron de un Torneo de Vóley realizado en La Costa

4 horas atrás 0
image

Santa Teresita será sede del Pre Cosquín con la presencia de Bruno Arias

5 horas atrás 0
image

Final de Poné Pausa: más de 2.000 estudiantes celebraron el arte y la creatividad en La Costa

5 horas atrás 0
Luis Toro

Falleció Luis Toro, referente del periodismo costero

6 horas atrás 0