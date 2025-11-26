Falleció Luis Toro, referente del periodismo costero

El periodismo del Partido de La Costa está de luto tras el fallecimiento de Luis Toro, una figura icónica y un referente ineludible de la comunicación local. Toro fue reconocido por su larga trayectoria en los medios del distrito.

Su partida representa una gran pérdida para el ámbito de la comunicación, donde se destacó por su profesionalismo y su voz inconfundible.

Para recordar su legado y trayectoria, Mariano Bobryk (hijo), Director del medio Opinión de La Costa, brindó un emotivo homenaje en comunicación con Radio Noticias.

En este marco, Bobryk, compartió anécdotas y destacó la figura de Luis Toro como un maestro y un pilar fundamental para la prensa local.

