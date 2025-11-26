26 de noviembre de 2025

Falleció Luis Toro, referente del periodismo costero

5 horas atrás 0

El periodismo del Partido de La Costa está de luto tras el fallecimiento de Luis Toro, una figura icónica y un referente ineludible de la comunicación local. Toro fue reconocido por su larga trayectoria en los medios del distrito.

Su partida representa una gran pérdida para el ámbito de la comunicación, donde se destacó por su profesionalismo y su voz inconfundible.

Para recordar su legado y trayectoria, Mariano Bobryk (hijo), Director del medio Opinión de La Costa, brindó un emotivo homenaje en comunicación con Radio Noticias.

En este marco, Bobryk, compartió anécdotas y destacó la figura de Luis Toro como un maestro y un pilar fundamental para la prensa local.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

libros

La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

9 minutos atrás 0
voley

Más de 1000 deportistas participaron de un Torneo de Vóley realizado en La Costa

2 horas atrás 0
image

Santa Teresita será sede del Pre Cosquín con la presencia de Bruno Arias

3 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

libros

La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

9 minutos atrás 0
voley

Más de 1000 deportistas participaron de un Torneo de Vóley realizado en La Costa

2 horas atrás 0
image

Santa Teresita será sede del Pre Cosquín con la presencia de Bruno Arias

3 horas atrás 0
image

Final de Poné Pausa: más de 2.000 estudiantes celebraron el arte y la creatividad en La Costa

3 horas atrás 0
Luis Toro

Falleció Luis Toro, referente del periodismo costero

5 horas atrás 0